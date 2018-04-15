Золотые слитки пробили дно самолета в аэропорту «Домодедово»

Самолет не смог покинуть московский аэропорт «Домодедово» из-за золотых слитков, которые пробили дно грузового отсека, сообщает Telegram-канал Mash.

«Самолет авиакомпании «S7» не смог улететь в Испанию из «Домодедово» из-за золотых слитков, которые пробили его дно», — говорится в сообщении.

Самолет вылетал из «Домодедово» в город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека.

Самолет быстро заменили и в Испанию пассажиры улетели уже на другом.