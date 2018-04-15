Депутат Госдумы заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии 

ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Сирийский президент Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом.
"С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров", — заявил после встречи Железняк.