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Депутат Госдумы заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии
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Депутат Госдумы заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии 

ТАСС 6 часов назад
ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Сирийский президент Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом.
"С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров", — заявил после встречи Железняк.
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