Депутат Госдумы заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии

Великобритании и ДАМАСК , 15 апреля. / ТАСС /. Сирийский президент Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США Франции по Сирии . Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом.

"С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров", — заявил после встречи Железняк.