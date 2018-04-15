Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск ВВО отметил со дня образования 71-ю годовщину

В ходе официальной части мероприятий отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае , состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине со Дня образования.

Творческие коллективы подарили офицерам и курсантам учебного центра праздничный концерт, также на плацу состоялось торжественное построение личного состава с выносом боевого знамени.

С показательным выступлением по армейскому рукопашному бою выступили военнослужащие учебного центра.

В ходе официальной части мероприятий отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки.

Напомним, курсанты окружных центров подготовки младших специалистов танковых войск, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, приступили к подготовке к выпускным экзаменам и сейчас выполняют стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б.