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Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск ВВО отметил со дня образования 71-ю годовщину
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Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск ВВО отметил со дня образования 71-ю годовщину 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе официальной части мероприятий отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине со Дня образования.
Творческие коллективы подарили офицерам и курсантам учебного центра праздничный концерт, также на плацу состоялось торжественное построение личного состава с выносом боевого знамени.
С показательным выступлением по армейскому рукопашному бою выступили военнослужащие учебного центра.
В ходе официальной части мероприятий отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и ценные подарки.
Напомним, курсанты окружных центров подготовки младших специалистов танковых войск, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, приступили к подготовке к выпускным экзаменам и сейчас выполняют стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б.
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