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Республика Марий Эл отправит в войска около 700 человек в ходе призывной кампании
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Республика Марий Эл отправит в войска около 700 человек в ходе призывной кампании 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Все призывники на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.
Военный комиссариат Республики Марий Эл в ходе весенней призывной кампании отправит на военную службу около 700 новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Сидоркин.
«В весенний призыв через наши призывные комиссии пройдут более 4,5 тыс. человек, из них 700 будут отправлены в войска», — сказал военком».
Все призывники на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.
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