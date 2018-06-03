США запустят в космос ракету-носитель с новым телескопом для изучения экзопланет

Эхо Москвы: последние новости

11.04.2018 23:08 : Президент США пока не договорился с союзниками о вероятном ударе по Сирии, сообщают источники CNN

09.04.2018 06:31 : «Ассошиэйтед пресс», «Фокс ньюс», NBC: США не наносили ракетный удар по военной базе в Сирии

09.04.2018 23:03 : Факт применения зарина или хлора в сирийском городе думе не подтвержден — Небензя