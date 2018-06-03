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США запустят в космос ракету-носитель с новым телескопом для изучения экзопланет
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США запустят в космос ракету-носитель с новым телескопом для изучения экзопланет 

Эхо Москвы 46 минут назад
Запуска в NASA ждут с огромным нетерпением. Ведь с помощью уникального телескопа TESS, который должна вывести в космос ракета Falcon 9, человечество может открыть сотни новых планет. Мощное устройство будет сканировать всё небо, концентрируя внимание на особо ярких звёздах, которые находятся не дальше трёх сотен световых лет от Земли. Четыре широкоугольные камеры телескопа позволят наблюдать за звёздами в десятки раз ярче тех, что отслеживает Kepler. Его последователь должен изучить больше двухсот тысяч звёзд. И установить, какие из них планеты. После этого учёные смогут изучить их с помощью других телескопов, а также поискать признаки возможной жизни. В NASA отмечают уникальную функции нового телескопа: он посылает астрономам данные обо всем мирах, даже тех, которые невозможно изучить с помощью наземных обсерваторий. На околоземной орбите Tess будет работать два года. Через пару месяцев после запуска «польётся поток информации», предрёк исследователь миссии Джордж Рикер из Массачусетского технологического института. Телескоп Kepler завершит работу в конце года.
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