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США запустили в космос ракету с военными спутниками
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США запустили в космос ракету с военными спутниками 

Рамблер 27 минут назад
США запустили в космос ракету с двумя военными спутниками. Носитель Atlas V с российским двигателем стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Обратный отсчет прозвучал в 2:13 по московскому времени. Через семь часов носитель доставит на орбиту два аппарата, созданные по заказу Пентагона. Первый войдет в состав уже существующей группировки военных спутников связи. А второй, под названием EAGLE, должен обнаруживать аномальные явления в космосе и прогнозировать потенциальные столкновения с малыми космическими телами. Начиная с 2002 года, это 77-й пуск Atlas V.
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