Китайский беспилотный батискаф «Цяньлун-3» впервые отправился в океанологическую экспедицию 

Судно «Даян-1», 15 апреля /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» сегодня отправилось из города Сямэнь провинции Фуцзянь в научную океанологическую экспедицию в Южно-Китайское море.
На борту судна — 70 исследователей и разработанный Китаем самый передовой беспилотный батискаф «Цяньлун-3». Это первая экспедиция для данного батискафа.
Согласно плану, исследователи проведут испытания и приемку батискафа «Цяньлун-3» на море.
Заместитель руководителя офиса Китайского общества океанологов Ли Бо отметил, что «Цяньлун-3» — новый член семейства батискафов «Цяньлун», которые были разработаны собственными силами Китая. Нынешние морские испытания и опытная эксплуатация батискафа позволят повысить уровень разведки морских ресурсов Китая и будут способствовать развитию глубоководных научных исследований. -0-