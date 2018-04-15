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Китайский беспилотный батискаф «Цяньлун-3» впервые отправился в океанологическую экспедицию
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Китайский беспилотный батискаф «Цяньлун-3» впервые отправился в океанологическую экспедицию 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Судно «Даян-1», 15 апреля /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» сегодня отправилось из города Сямэнь провинции Фуцзянь в научную океанологическую экспедицию в Южно-Китайское море.
На борту судна — 70 исследователей и разработанный Китаем самый передовой беспилотный батискаф «Цяньлун-3». Это первая экспедиция для данного батискафа.
Согласно плану, исследователи проведут испытания и приемку батискафа «Цяньлун-3» на море.
Заместитель руководителя офиса Китайского общества океанологов Ли Бо отметил, что «Цяньлун-3» — новый член семейства батискафов «Цяньлун», которые были разработаны собственными силами Китая. Нынешние морские испытания и опытная эксплуатация батискафа позволят повысить уровень разведки морских ресурсов Китая и будут способствовать развитию глубоководных научных исследований. -0-
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