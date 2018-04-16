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Командующий войсками ЗВО происпектировал военно-патриотический комплекс в Кронштадте
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Командующий войсками ЗВО происпектировал военно-патриотический комплекс в Кронштадте 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Кронштадт проинспектировал ход строительства военно-патриотического комплекса на территории объекта культурного наследия мортирной береговой батареи «Демидов».
В настоящее время завершено строительство сектора фронтового быта, где оборудовано более 20 объектов, в том числе — штабная землянка, столовая с кухней, баня, места для отдыха и сна, медицинская часть, школа диверсантов, типография, смотровые вышки, конюшня, а также городок подготовки подрывников.
В кротчайший срок был воссоздан участок исторического железнодорожного полотна общей длинной 600 м с выставкой образцов узкоколейной и ширококолейной железнодорожной техники.
Обуховским заводом изготовлены три полномасштабных макета пушек системы Канэ с установкой на штатных местах в орудийных двориках на батарее.
Проведена реставрация караульного дома постройки начала 20 века. Оборудован военно-исторический музейный комплекс, посвященный истории развития фортификационных сооружений и крепостной артиллерии 18-19 веков, военных событий обороны Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда.
Также создан сектор противовоздушной обороны, береговой артиллерии и военно-спортивных игр с конноспортивным комплексом, стрелковым и арбалетным тиром «Юнармии».
Кроме того, отреставрирован киот для полковой иконы. Настоятелем Кронштадтского Никольского Морского собора архимандритом Алексием организованы работы по написанию образа Святого апостола Андрея Первозванного.
К уже открытым экспозиционным площадкам обеспечен свободный доступ на безвозмездной основе для учащихся образовательных учреждений, организованных экскурсий, выставочных мероприятий, жителей и гостей города.
Полное завершение объекта планируется к концу июля 1918 года.
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