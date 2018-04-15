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В Армении военнослужащие ЮВО провели военно-патриотический праздник
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В Армении военнослужащие ЮВО провели военно-патриотический праздник 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В семейном празднике «Весны» на территории российского соединения в Закавказье принимали участие более 1000 человек из числа военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей от дипломатического корпуса и силовых структур двух стран.
Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории военного городка «Большая Крепость» Гюмрийского военного гарнизона приняли участие в военно-патриотическом семейном празднике «Весны, молодости, здоровья и спорта».
Военнослужащие разведывательных подразделений для гостей продемонстрировали приемы рукопашного и ножевого боя, а также показали учебно-тренировочную работу беспилотных летательных аппаратов.
На мемориальном комплексе «Воинской Славы» соединения участники праздника и приглашенные гости увидели современные комплекты экипировки солдата, образцы вооружения и военной техники, имеющиеся на вооружении военной базы. Гостям были представлены танки Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, специальные машины «Инфауна», РХМ-6, комплексы разведки с беспилотными летательными аппаратами, реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитные ракетные системы С-300В и Бук-М1-2.
Участники праздничного мероприятия на спортивном комплексе соединения участвовали в семейных конкурсах на ловкость и интеллект «Мама, папа, я — дружная семья», в перетягивании каната, армрестлинге, эстафете и мини-футболе.
В семейном празднике «Весны» на территории российского соединения в Закавказье принимали участие более 1000 человек из числа военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей от дипломатического корпуса и силовых структур двух стран.
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