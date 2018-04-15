Тральщик «Александр Обухов» отработал задачи поиска учебных мин в акватории Балтийского моря

В ходе выполнения элементов курсовой задачи К-2 экипажем корабля в заданном квадрате были обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины.

Морской тральщик « Александр Обухов » в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения в акватории Балтийского моря.

Также в ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате экипажем корабля были обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины. Сдача курсовой задачи завершилась в море проведением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Курсовая задача (К-2) для всего плавсостава Балтийского флота является экзаменом на боевую зрелость. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа, материальной части каждого корабля и катера выполнять в море задачи по предназначению, а также вести бой в различной оперативно-тактической обстановке.