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В Калининграде на параде пройдут ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»
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В Калининграде на параде пройдут ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая на площади Победы в Калининграде состоится военный парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В параде примет участие 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.
В составе механизированной колонны пройдут береговые ракетные комплексы «Бастион», принятые личным составом ракетного соединения в прошлом году. Кроме «Бастионов», по площади пройдут пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота.
Боевая техника на Параде Победы будет представлена дистанционно управляемыми роботизированными установками «Платформа-М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», реактивными системами залпового огня «Град», зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия «Панцирь-С1», танками Т-72, боевыми машинами пехоты «БМП-2», многоосными тяжелыми тягачами, автомобилями КамАЗ различных модификаций.
Возглавит колонну боевой техники 9 мая легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме Кёнигсберга и восстановленный в наши дни специалистами Балтийского флота.
Всего в состав механизированной колонны включено более 64 единицы техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.
Тренировки парада пройдут на Площади Победы 3 и 5 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.
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