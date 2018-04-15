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Три новых катера получил Волгоград для спасения на воде гостей чемпионата
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Три новых катера получил Волгоград для спасения на воде гостей чемпионата 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоград в рамках подготовки к предстоящему фтбольному чемпионату мира доставили три новых катера. По словам спасателей, они более мощные и оснащены всеми необходимыми в экстренных ситуациях системами. Сейчас катера еще находятся на суше. Как только вода на Волге немного поднимется их сразу же начнут проверять на деле. Поступившие в волгограде катера — это два служебных каера ГИМС МЧС России проекта БЛ-820 и одно моторное судно «Корвет 850». Последнее построено в России для нужд МЧС и предназначено для патрулирования и спасательных работ. Сейчас поступившие в Волгоград катера находятся на суше — на базе «Волжский ветеР» — и ждут своего спуска на воду.
— Это катера, которые оснащены самым совремнным оборудованием, — рассказал V1.ru старший госинспектор Центрального отдела ГИМС Сергей Петров. — Есть навигационная система, GPS, которые нам в работе, думаю, пригодятся. У машин очень можные двигатели. На однои — 320 лошадиных сил, на другом — 250. Все три катера предназначеня для обслуживания чемпионата мира. Начнутся тествоые матчи — и мы начнем проверять суда. Сейчас ждем первого спуска на воду, который состоится, когда вода в Волге непмного поднимется. Думаю, это произойдет уже на следующей неделе.
Один катер до чемпионата будет храниться в инспекторском отделении Красноармейского района, два других — в центральном.
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