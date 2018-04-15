Асад: народ Сирии ещё больше объединился и перестал бояться НАТО 

Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией России заявил, что после ракетных ударов народ страны ещё больше объединился и перестал бояться НАТО. Как передаёт ТАСС, об этом рассказали члены делегации депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и губернаторов ряда российских регионов после сегодняшней встречи в Дамаске с сирийским лидером.
Асад заявил, что Сирия продолжит независимое суверенное развитие, несмотря на навязываемую Западом повестку. Он не стал комментировать заявление американского Госдепа о необходимости задекларировать якобы имеющееся в Сирии химоружие, поскольку, по его словам, нет даже предмета для подобных разговоров. На встрече с делегацией из России Асад также сообщил, что для восстановления сирийской экономики понадобится 400 млрд долларов.
Помимо этого, он поддержал заключение договоров о сотрудничестве между сирийским Тартусом и Севастополем, а также между провинцией Дамаск и Подмосковьем. Российские депутаты и сенаторы находятся в Дамаске с рабочим визитом. Встречу решили не отменять, несмотря на удары США, Франции и Великобритании по территории Сирии. Делегация уже провела несколько встреч, в том числе с премьером Сирии Имадом Хамисом. Стороны обсудили пути восстановления страны и экономические связи. Кроме того, состоялась встреча с религиозными лидерами в Сирии.
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