Балтфлот поднимет орудия с пролежавшего более 70 лет на дне моря немецкого корабля

Потопленный в 1945 году советскими летчиками в Гдальнском заливе немецкий артиллерийский корабль «Драхе» будет в ближайшее время обследован аварийно-спасательным отрядом Балтфлота РФ Как сказано в сообщении Минобороны РФ , принято решение поднять с него некоторые объекты для передачи в филиал Центрального музея ВМФ в городе Балтийске . В частности, предполагается достать со дна якоря и артиллерийские орудия. Подготовка начнется 19 апреля, когда на глубине 30 метров с помощью специальных аппаратов пройдет обследование судна. «Драхе» принимал участие в обороне Кенигсберга . 18 апреля 1945 года он был потоплен самолетами морской авиации Балтийского флота.