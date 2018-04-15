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Балтфлот поднимет орудия с пролежавшего более 70 лет на дне моря немецкого корабля
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Балтфлот поднимет орудия с пролежавшего более 70 лет на дне моря немецкого корабля 

Интересант 17 минут назад
Потопленный в 1945 году советскими летчиками в Гдальнском заливе немецкий артиллерийский корабль «Драхе» будет в ближайшее время обследован аварийно-спасательным отрядом Балтфлота РФ.
Как сказано в сообщении Минобороны РФ, принято решение поднять с него некоторые объекты для передачи в филиал Центрального музея ВМФ в городе Балтийске. В частности, предполагается достать со дна якоря и артиллерийские орудия.
Подготовка начнется 19 апреля, когда на глубине 30 метров с помощью специальных аппаратов пройдет обследование судна.
«Драхе» принимал участие в обороне Кенигсберга. 18 апреля 1945 года он был потоплен самолетами морской авиации Балтийского флота.
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