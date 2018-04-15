Балтфлот хочет поднять со дна Балтийского моря части германского корабля

Со дня Балтийского моря планируется поднять части артиллерийского корабля «Драхе». Он был потоплен в 1945 году. Операцией займётся Балтфлот, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России

«Поднятые с борта затонувшего корабля объекты будут переданы в филиал Центрального музея ВМФ в городе Балтийске для пополнения экспозиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 апреля аварийно-спасательный отряд Балтийского флота проведёт учение. «Драхе» обследуют и подготовятся к подъёму элементов корабля, якорей и артилерийских орудий. Глубина составляет около 30 метров. Работы пройдут в Гдальнском заливе с применением подводных аппаратов «Пантера+» и «Тайгер».