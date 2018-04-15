Командующий войсками ЮВО проверил работу повседневного пункта управления штаба округа

Офицеры управлений штаба доложили командующему войсками округа решения на применение подчиненных войск в различных условиях боевой обстановки.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил работу повседневного пункта управления штаба округа.

Должностные лица повседневного пункта управления отработали действия по вводным. Офицеры управлений штаба доложили командующему войсками округа решения на применение подчиненных войск в различных условиях боевой обстановки.

Генерал-полковник А. Дворников отметил важность организации системы непрерывного управления подчиненными соединениями и воинскими частями, а также новые подходы в решении оперативных задач.

«Устойчивая связь и выстроенная система передачи данных в реальном времени обеспечат оперативное взаимодействие всех составляющих разведывательно-ударных контуров, включающих силы и средства всех видов и родов подчиненных войск», — отметил командующий войсками ЮВО.

Действия всех структурных подразделений повседневного пункта управления штаба ЮВО были положительно оценены в рамках контрольной проверки органов военного управления округа за зимний период обучения.