Украина запустила беспилотники, чтобы следить за крымчанами

Пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины сообщила о поступении на вооружение Херсонского пограничного отряда беспилотных авиационных комплексов Spectator-M украинского производства.

«Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Сейчас комплексы Spectator-M используются и на морском участке ответственности пограничного отряда, и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом », — заявили представители ведомства.

Как уточняется, аппараты оснащены современными видео— и тепловизионными камерами и позволяют проводить мониторинг на участке до 50 километров с высоты до 2 тысяч метров.

«Прием на вооружение беспилотников — это веяние, веление времени. Беспилотники вошли в разные сферы нашей жизни. Уже сложно без них представить многие вещи, начиная от мониторинга стихийных бедствий и заканчивая деятельностью журналистов. О какой-то угрозе смысла нет говорить», — сказал военный эксперт Сергей Горбачев