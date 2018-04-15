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Украина запустила беспилотники, чтобы следить за крымчанами
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Украина запустила беспилотники, чтобы следить за крымчанами 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины сообщила о поступении на вооружение Херсонского пограничного отряда беспилотных авиационных комплексов Spectator-M украинского производства.
«Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Сейчас комплексы Spectator-M используются и на морском участке ответственности пограничного отряда, и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом», — заявили представители ведомства.
Как уточняется, аппараты оснащены современными видео— и тепловизионными камерами и позволяют проводить мониторинг на участке до 50 километров с высоты до 2 тысяч метров.
«Прием на вооружение беспилотников — это веяние, веление времени. Беспилотники вошли в разные сферы нашей жизни. Уже сложно без них представить многие вещи, начиная от мониторинга стихийных бедствий и заканчивая деятельностью журналистов. О какой-то угрозе смысла нет говорить», — сказал военный эксперт Сергей Горбачев.
Западные авиационные ресурсы регулярно сообщают о полётах стратегических беспилотников RQ-4B Global Hawk ВВС США над зоной вооружённого конфликта в Донбассе. Их технические характеристики позволяют собирать информацию о происходящем не только в народных республиках, но и в некоторых приграничных областях России.
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