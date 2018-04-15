17 апреля в Перми проверят систему оповещения 

В Перми пройдёт проверка систем оповещения.
«17 апреля с 11.00 до 15.00 будет проведена проверка готовности региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края», — сообщили в администрации Перми.
В это время включат электросирены (сигнал «Внимание всем!») всех систем оповещения.
В сообщении будет звучать: «Внимание! Говорит оперативный дежурный Государственного казённого учреждения Пермского края „Гражданская защита“. Проводится комплексная техническая проверка региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края».
Пермякам, услышавшим сигнал, не стоит беспокоиться. Тревога будет учебной.