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17 апреля в Перми проверят систему оповещения
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17 апреля в Перми проверят систему оповещения 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми пройдёт проверка систем оповещения.
«17 апреля с 11.00 до 15.00 будет проведена проверка готовности региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края», — сообщили в администрации Перми.
В это время включат электросирены (сигнал «Внимание всем!») всех систем оповещения.
В сообщении будет звучать: «Внимание! Говорит оперативный дежурный Государственного казённого учреждения Пермского края „Гражданская защита“. Проводится комплексная техническая проверка региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края».
Пермякам, услышавшим сигнал, не стоит беспокоиться. Тревога будет учебной.
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