Ещё
Подразделения радиоэлектронной борьбы ЦВО будут чаще отрабатывать борьбу с беспилотниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделения радиоэлектронной борьбы ЦВО будут чаще отрабатывать борьбу с беспилотниками 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2017 году воинские части и подразделения РЭБ ЦВО привлекались более чем к 50 мероприятиям боевой подготовки, где во время учений создавалась реальная помеховая обстановка.
Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа будут чаще отрабатывать во время учений борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Такое решение принято, учитывая боевой опыт в Сирии, сообщил журналистам начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
«Учитывая боевой опыт, полученный при ведении боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в программу боевой подготовки воинских частей и подразделений РЭБ внесены изменения и дополнения, которые с высокой эффективностью выполняются в ходе мероприятий боевой подготовки. Война в Сирии показала необходимость обучения личного состава в мирное время действиям в составе небольших тактических единиц — маневренных групп, в условиях незнакомых полигонов и при возможном постоянном контакте с диверсионными и разведывательными группами противника. Значительно в этом году возрастет интенсивность практической отработки способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Портных. В 2017 году воинские части и подразделения РЭБ ЦВО привлекались более чем к 50 мероприятиям боевой подготовки, где во время учений создавалась реальная помеховая обстановка.
«Подразделения успешно зарекомендовали себя в ходе учений на территории Центрально-Азиатского региона. Например, маневренные группы РЭБ эффективно блокировали работу абонентских терминалов сотовой связи стандарта GSM, эффективно прикрывали войсковые колонны от подрыва на радиоуправляемых минах и фугасах. А в ходе проведения совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор-2017» успешно выполнены задачи многофункциональным комплексом РЭБ «Инфауна» по прикрытию колонны реактивной батареи «Град», — отметил генерал-майор. Более 100 единиц техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО
ТК «Звезда»: последние новости
Более 1000 военных полицейских ЦВО привлечены к масштабной проверке на профпригодность Решение США решать вопросы с позиции силы может привести к катастрофическим последствиям — Нарышкин Объекты «военно-химической программы» Сирии давно не используются - Рудской
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии300
США накажут Россию за поддержку Асада322
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США618
Ракеты Трампа подстрелили рубль372
Подписчики ополчились на Галкина40
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение