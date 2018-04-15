Подразделения радиоэлектронной борьбы ЦВО будут чаще отрабатывать борьбу с беспилотниками

В 2017 году воинские части и подразделения РЭБ ЦВО привлекались более чем к 50 мероприятиям боевой подготовки, где во время учений создавалась реальная помеховая обстановка.

Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа будут чаще отрабатывать во время учений борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Такое решение принято, учитывая боевой опыт в Сирии , сообщил журналистам начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

«Учитывая боевой опыт, полученный при ведении боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в программу боевой подготовки воинских частей и подразделений РЭБ внесены изменения и дополнения, которые с высокой эффективностью выполняются в ходе мероприятий боевой подготовки. Война в Сирии показала необходимость обучения личного состава в мирное время действиям в составе небольших тактических единиц — маневренных групп, в условиях незнакомых полигонов и при возможном постоянном контакте с диверсионными и разведывательными группами противника. Значительно в этом году возрастет интенсивность практической отработки способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Портных. В 2017 году воинские части и подразделения РЭБ ЦВО привлекались более чем к 50 мероприятиям боевой подготовки, где во время учений создавалась реальная помеховая обстановка.

«Подразделения успешно зарекомендовали себя в ходе учений на территории Центрально-Азиатского региона. Например, маневренные группы РЭБ эффективно блокировали работу абонентских терминалов сотовой связи стандарта GSM, эффективно прикрывали войсковые колонны от подрыва на радиоуправляемых минах и фугасах. А в ходе проведения совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор-2017» успешно выполнены задачи многофункциональным комплексом РЭБ «Инфауна» по прикрытию колонны реактивной батареи «Град», — отметил генерал-майор. Более 100 единиц техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО