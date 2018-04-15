Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок

Радиоэлектронная борьба — это передовая область вооруженной борьбы и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства, как в мирное, так и в военное время.

Более 80 воинских частей и организаций Центрального военного округа (ЦВО) в 2017 году проверили на защищенность от иностранных технических разведок и утечки информации. Об этом журналистам сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

«Важным направлением деятельности специалистов РЭБ является защита войск и объектов от иностранных технических разведок, контроль состояния защиты информации и эффективности применяемых мер по пресечению возможных технических каналов утечки информации категорированных образцов вооружения и военной техники. За истекший год специалистами комплексного технического контроля было проверено свыше 80 воинских частей и организаций, около 70 образцов вооружения и военной техники, подлежащей защите от технических средств разведки иностранных государств, проведено 50 технических экспертиз по определению возможности размещения технических средств гражданского назначения на военных объектах военного округа», — сказал Портных.

По словам генерал-майора Портных, радиоэлектронная борьба — это передовая область вооруженной борьбы и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства, как в мирное, так и в военное время. «Успех военных действий в значительной степени определяется устойчивостью работы систем управления противоборствующих сторон, техническую основу которых составляют радиоэлектронные системы и средства. И радиоэлектронная борьба в современных условиях является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками и оружием», — отметил Портных.