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Более 100 единиц техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО
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Более 100 единиц техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Доля современных образцов РЭБ в настоящий момент превышает 60% и до 2020 года с учётом поставки ожидается её прирост до 70%
Более 100 современных единиц техники поступило в войска радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет. Об этом журналистам сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
«Всего с 2013 года в войска РЭБ ЦВО принято на вооружение свыше 100 современных единиц техники. Таких как комплексы радиопомех стратегического звена управления в КВ-диапазоне «Мурманск», средства радиопомех воздушным и космическим бортовым радиолокационным средствам противника «Красуха-4С», «Красуха-20», способные прикрыть свои войска и «ослепить» противника, а также станции радиоэлектронной разведки и управления «Москва-1», — сказал Портных. По словам Портных, на данный момент доля современных образцов техники РЭБ в округе превышает 60%. «Новая техника по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам и превосходит зарубежные аналоги.
»Доля современных образцов РЭБ в настоящий момент превышает 60% и до 2020 года с учётом поставки ожидается её прирост до 70%», — пояснил генерал-майор.
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