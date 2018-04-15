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Уникальная находка на дне пролива Скагеррак
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Уникальная находка на дне пролива Скагеррак 

ИноСМИ 55 минут назад
Морской военный музей в Ютландии (Дания) сообщил об уникальной находке — была обнаружена старая немецкая подлодка, сообщает норвежский телеканал TV-2 со ссылкой на датский телеканал TV-2.
6 мая 1945 года, когда датчане были заняты празднованием освобождения, британский самолет B24 Liberator с помощью глубоководных бомб потопил в проливе Скагеррак немецкую подводную лодку U-3523.
В свое время эта подлодка была настоящим прорывом в технологиях, связанных с созданием субмарин. В заявлении для прессы Музей пишет, что если бы таких подлодок было построено больше, это могло бы изменить ход подводной войны.
Находка стала совершенно случайной: музей занимался своей рутинной работой, связанной с нахождением и нанесением на карту останков судов в Северном море.
После войны ходило много слухов о представителях нацистской верхушки, которые бежали на подлодках, прихватив с собой нацистское золото.
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