Уникальная находка на дне пролива Скагеррак

Морской военный музей в Ютландии ( Дания ) сообщил об уникальной находке — была обнаружена старая немецкая подлодка, сообщает норвежский телеканал TV-2 со ссылкой на датский телеканал TV-2.

6 мая 1945 года, когда датчане были заняты празднованием освобождения, британский самолет B24 Liberator с помощью глубоководных бомб потопил в проливе Скагеррак немецкую подводную лодку U-3523.

В свое время эта подлодка была настоящим прорывом в технологиях, связанных с созданием субмарин. В заявлении для прессы Музей пишет, что если бы таких подлодок было построено больше, это могло бы изменить ход подводной войны.

Находка стала совершенно случайной: музей занимался своей рутинной работой, связанной с нахождением и нанесением на карту останков судов в Северном море.

После войны ходило много слухов о представителях нацистской верхушки, которые бежали на подлодках, прихватив с собой нацистское золото.