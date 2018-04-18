У берегов Дании нашли «подлодку Гитлера»

Немецкая подводная лодка U-3523 была найдена на дне пролива Скагеррак у берегов Дании . Субмарина известна тем, что на ней, по мнению ряда исследователей, могло сбежать из фашистской Германии командование Третьего рейха.

Как предполагали историки, подлодку потопил 6 мая 1945 года британский бомбардировщик B24 Liberator. В то же время до сих обломки судна найдены не были, в связи с чем и появилась теория о побеге руководства нацистской Германии из страны, напоминает РИА Новости

Интересно, что поднимать и даже обследовать подводную лодку сотрудники Морского военного музея, которые и обнаружили ее на глубине 123 метра, в ближайшее время не планируют. Между тем, даже если субмарина и не участвовала в побеге высокопоставленных чиновников, в любом случае это важное с точки зрения истории судно. Таких подлодок — самых современных на тот период времени — было построено всего две.