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У берегов Дании нашли «подлодку Гитлера»
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У берегов Дании нашли «подлодку Гитлера» 

Российская Газета 15 минут назад
Немецкая подводная лодка U-3523 была найдена на дне пролива Скагеррак у берегов Дании. Субмарина известна тем, что на ней, по мнению ряда исследователей, могло сбежать из фашистской Германии командование Третьего рейха.
Как предполагали историки, подлодку потопил 6 мая 1945 года британский бомбардировщик B24 Liberator. В то же время до сих обломки судна найдены не были, в связи с чем и появилась теория о побеге руководства нацистской Германии из страны, напоминает РИА Новости.
Интересно, что поднимать и даже обследовать подводную лодку сотрудники Морского военного музея, которые и обнаружили ее на глубине 123 метра, в ближайшее время не планируют. Между тем, даже если субмарина и не участвовала в побеге высокопоставленных чиновников, в любом случае это важное с точки зрения истории судно. Таких подлодок — самых современных на тот период времени — было построено всего две.
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