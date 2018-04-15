Как советский истребитель в 1989 году пролетел пол-Европы без пилота

История холодной войны знает множество примеров провокаций против СССР со стороны воздушных сил стран Запада. Чего стоит одно приземление самолета Матиаса Руста на Красной площади. При этом нередко можно услышать, что если бы наш самолет несанкционированно вторгся в воздушное пространство Европы, то нам бы не поздоровилось. Тем не менее, когда советский истребитель, да еще без пилота на борту, долетел до Бельгии , страны НАТО сделали вид, будто ничего не произошло.

Как напугать Европу

Эта удивительная история произошла 4 июля 1989 года. Одинокий бельгийский фермер впоследствии долго благодарил Бога за то, что ранним утром его что-то толкнуло подышать свежим воздухом. Через минуту после того, как он вышел на улицу, на его дом с жутким ревом свалился советский МиГ-23М. Откуда он взялся в небе Бельгии, было совершенно неясно. Самое удивительное состояло в том, что, как установила прибывшая на место катастрофы полиция, пилота в самолете не было. Получалось, что истребитель самостоятельно преодолел более 1000 километров либо управлялся призраком. Причем, чтобы долететь до бельгийско-французской границы, самолету необходимо было пересечь несколько стран НАТО, защищенных системой ПВО. Однако его никто не сбил. Европейцы испытали шок при одной только мысли о том, что истребитель мог нести ядерное, химическое или бактериологическое оружие.

Когда в ходе расследования были выяснены детали инцидента, оказалось, что военное командование европейских стран, территорию которых пересек истребитель, попросту струсило при виде советского самолета.

Вынужденное катапультирование

Следствие подтвердило — пилот у истребителя был. Правда, он покинул воздушное судно — катапультировался в районе польского города Колобжег на берегу Балтийского моря. Управлял истребителем пилот 1-го класса полковник Николай Скуридин. Во время планового полета опытный летчик неожиданно услышал в левом воздухозаборнике самолета громкий хлопок. В следующее мгновение истребитель потерял тягу и, планируя, начал терять высоту. Когда Николай Скурдин доложил на Землю о внештатной ситуации, ему предложили немедленно катапультироваться. Полковник так и сделал, предварительно направив самолет в сторону моря. Предполагалось, что истребитель упадет в воду, не доставив никому неприятностей. Чтобы удостовериться, что МиГ действительно окончил свой полет в водах Балтийского моря, к месту инцидента были отправлены несколько поисковых самолетов. Однако истребитель обнаружить не удалось. Предположили, что по логике вещей он, скорее всего, затонул. Тем более что были свидетели, которые видели, как у МиГа исчезло пламя форсажа, а из двигателя повалил дым. Исполняющий обязанности командующего авиацией Северной группы войск генерал-майор авиации В. Огнев, как было положено по уставу, доложил о случившемся командованию ВВС, сообщив, что неисправный самолет упал в море.

Прогулка за кордон

На самом деле ситуация развивалась совершенно иначе. Оставшись без пилота, МиГ еще какое-то время падал, но затем «прочихался». Траектория его полета выровнялась, и машина на автопилоте продолжила свое путешествие в сторону Европы. Пока самолет летел над территориями стран Варшавского договора, он в автоматическом режиме откликался на позывной свой-чужой. Дальше на его пути лежали страны НАТО: ФРГ Нидерланды и Бельгия. Истребитель тут же засекли. Да и как могло быть иначе, когда в разгар холодной войны на высоте 12 000 метров со скоростью 740 км/ч двигался военный самолет вероятного противника. На перехват советского МиГа с базы Сустерберг поднялись два F-16 из 32-й тактической истребительной эскадрильи ВВС США . Когда американские самолеты поравнялись с советским истребителем, американские пилоты впали в ступор. Кабина советского самолета была абсолютно пуста. Предположив, что это испытания либо боевой вылет нового секретного самолета СССР, американцы решили его не трогать и вернулись на базу. Свой поступок они объясни тем, что истребитель мог нести оружие массового поражения и сбивать его было опасно. Таким образом, советский истребитель без проблем пересек три страны НАТО и упал на границе Бельгии с Францией , когда у него кончилось топливо. [С-BLOCK]

Едва западные эксперты установили происхождение самолета, правительству СССР со стороны Нидерландов и Бельгии были направлены ноты протеста. Советский Союз признал свою вину и выплатил Бельгии 685 000 долларов компенсации. При этом власти Бельгии разрешили советским военным забрать останки разбившейся авиамашины. В ходе расследования технические специалисты установили, что в воздухе недалеко от Балтийского моря случилось самопроизвольное отключение форсажа двигателя. Позднее маршал авиации Шапошников отметил, что данный случай был единственным в истории боевой авиации. Тем не менее он как нельзя лучше охарактеризовал качество и надежность советских истребителей МиГ-23М.