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Сочинскому «Сириусу» передадут образец нового космического корабля
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Сочинскому «Сириусу» передадут образец нового космического корабля 

АиФ-Кубань 26 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Сочинскому Сириусу передадут элементы станции Мир и образец космического корабля, сообщает ТАСС.
"Мы планируем передать в «Сириус» элементы станции «Мир». Сейчас мы работаем над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Корабль будет проходить различные этапы испытаний, будут делаться стендовые образы. Я думаю, что один из таких образцов мы тоже передадим ребятам", — сказал гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев.
По его словам для воспитанников образовательного центра важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения реализуются в ракетно-космической отрасли, дети должны быть вовлечены в эти процессы.
Ранее в «Сириус» был доставлен макет космического корабля «Буран». Он стал частью выставки в Парке науки и искусства.
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