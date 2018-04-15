Сочинскому «Сириусу» передадут образец нового космического корабля

Сочинскому Сириусу передадут элементы станции Мир и образец космического корабля, сообщает ТАСС

Владимир Солнцев. "Мы планируем передать в «Сириус» элементы станции «Мир». Сейчас мы работаем над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Корабль будет проходить различные этапы испытаний, будут делаться стендовые образы. Я думаю, что один из таких образцов мы тоже передадим ребятам", — сказал гендиректор ПАО «РКК Энергия»

По его словам для воспитанников образовательного центра важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения реализуются в ракетно-космической отрасли, дети должны быть вовлечены в эти процессы.

Ранее в «Сириус» был доставлен макет космического корабля «Буран». Он стал частью выставки в Парке науки и искусства.