Ещё
Советские и американские авианосцы: чем они отличались
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советские и американские авианосцы: чем они отличались 

Русская семерка 49 минут назад
Фото: Русская семерка
Авианосцы — любимое детище Пентагона. Советские кораблестроители здесь всегда были на шаг позади. Однако СССР и не стремился превзойти Америку в этом вопросе. У советского флота были иные стратегические задачи.
Печальная судьба
На сегодняшний день только десять стран имеют авианосцы, среди них США с 11 плавучими авиабазами — неоспоримый лидер. В России есть только одно судно такого класса. А ведь в 1980-е годы СССР всего лишь двукратно уступал Соединенным Штатам по этим показателям — 7 против 14.
К сожалению, развал Советского Союза внес свои коррективы. К моменту образования на территории бывшего СССР независимых государств авианосцы оказались никому не нужны, в первую очередь из-за дороговизны обслуживания. Исключение составил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», перебазировавшийся из Севастополя в Мурманск: тот единственный, который до сих пор находится в составе ВМФ России.
Остальные авианосцы, которые могли оставаться грозным оружием, постепенно превращались в груды металлолома. Впоследствии парк авианосцев, поделенный между Россией и Украиной, был распродан. Три корабля попали в Индию, по два — в Китай и Южную Корею. Один их них — авианосец «Варяг», который так и не был введен в строй, сейчас эксплуатируется как учебно-экспериментальный корабль ВМС Китая, еще одно судно — «Адмирал Горшков» — является боевой единицей ВМС Индии.
Ответ Западу
Авианесущий крейсер «Варяг» возводился на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (ЧСЗ) — единственном предприятии Союза, которому было под силу осуществлять подобные проекты. На мировом рынке корабль такого класса мог оцениваться в 2-3 млрд долларов, но его продали Китаю за смехотворные 20 млн  «Варяг» должен был стать достойным ответом американским авианосцам. Китайская делегация, которая в качестве потенциального покупателя посетила это судно, была впечатлена увиденным. Китайцы отметили, что это совершенно новый корабль от брони до начинки. «Варяг» — «это высокие технологии, относящиеся к разряду уникальных», — констатирует Валерий Бабич, который с 1979 по 1990 год был на ЧСЗ начальником конструкторского бюро по авианесущим кораблям.
В отличие от американских аналогов советские авианосцы кроме самолетов несли еще и мощное противокорабельное ракетное вооружение, что сближало их с крейсерами, название которых они и носили. Впрочем, это было связано и с другим фактором. Проливы Босфор и Дарданеллы по международной конвенции являлись закрытой зоной для авианосцев, зато на крейсеры запрет не распространялся.
Упущенный момент
Проекты строительства авианосцев в СССР возникли еще до Второй мировой войны, но с началом военных действий по понятным причинам их заморозили. После 1945 года советское командование решило, что гораздо важнее для флота строить линкоры и крейсеры.
В период холодной войны Кремль сделал ставку на баллистические ракеты и подводные лодки. В условиях усиления береговой и ракетоносной авиации значение авианосцев в нанесении стратегических ударов становилось второстепенным.
Пока в Москве высокомерно относились к американским авианосцам, рассматривая их как показушное средство агрессивной политики империалистов, которое из-за своей низкой маневренности будет уничтожено в первые часы глобального конфликта, в США шла постоянная работа по модернизации авианесущих кораблей. [С-BLOCK]
СССР исповедовал оборонительную доктрину, в то время как Пентагон готовился к локальным мини-войнам, где применение авианосцев давало неоспоримые преимущества. По словам американского историка авиации и флота Нормана Полмара, возможность ВМС США быстро доставлять в любую точку мира 60-70 самолетов, для которых не нужно было разрешение на пролет над территорией других стран и не требовались наземные аэродромы, делала из авианосцев идеальное оружие.
Очень скоро и в Советском Союзе убедились в том, что усиление роли надводного и подводного флотов, а также дальней авиации требовало использования авианосцев. Только с помощью этого плавсредства можно было удерживать господство в воздухе путем развертывания авиагрупп в любой точке Мирового океана.
В погоне за противником
Только в первой половине 1970-х СССР решился пойти по пути американцев, однако к тому времени он безнадежно отстал — авианосный парк США уже насчитывал 15 мощнейших ударных кораблей, три из которых были атомными. В общей сложности на них могли разместиться свыше тысячи самолетов.
На американских кораблях развертывались палубные истребители, разведывательные, противолодочные и прочие крылатые машины. Сократить разбег самолетам помогали специальные паровые катапульты, которые разгоняли 35-тонную машину до 250 км/ч за 2,5 секунды на участке в 100 метров. При посадке самолет тормозился специальными натянутыми поперек палубы фалами, за которые истребители цеплялись крюками-аэрофинишерами.
Советский флот на первом этапе отказался от американского варианта, отдав предпочтение самолетам вертикального взлета Як-38. Они не нуждались в длинной взлетно-посадочной полосе, а это в свою очередь позволяло сделать судно более компактным. Леонид Брежнев считал Як-38 гордостью советской авиации. [С-BLOCK]
С учетом особенностей Яков в 1970-1980-е годы были построены первые советские авианесущие крейсеры — «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Адмирал Горшков». Однако после спуска авианосцев на воду стало ясно, что Як-38 не может на равных конкурировать с американской палубной авиацией. Советская машина оказалась менее маневренной, на ее взлет и посадку расходовалось гораздо больше топлива, что ограничивало как радиус ее действия, так и боевую нагрузку.
На появление советских авианосцев американцы отреагировали заносчиво, считая, что это не корабль, а «неизвестно что», как отмечал Аркадий Морин, российский историк судостроения и флота. По его словам, в ходе тренировочных полетов американские палубные истребители McDonnell FH-1 Phantom, имитируя атаку на советские корабли, старались не летать вблизи от неповоротливых и сложных в управлении Яков, опасаясь случайных столкновений. И страхи эти были не напрасны. 15% всех построенных Як-38, говорит Морин, разбились за время несения службы.
«Адмирал Кузнецов» vs «Джордж Вашингтон»
Анализируя свои недоработки, в СССР решили остановиться на классическом авианосце, при этом не отказываясь от мощных противокорабельных ракетных комплексов. Первенцем среди нового поколения авианосцев стал «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду в 1987 году. Изначально корабль задумывался как аналог американского атомного авианосца Enterprise, однако вследствие урезанного финансирования на него установили не атомные, а обычные двигатели.
Вместо паровых катапульт на судне появился трамплин — приподнятая носовая часть палубы. Этого хватало для самостоятельных взлетов истребителей класса МиГ-29к и Су-33, которые по летным и боевым характеристикам превосходили американские аналоги. [С-BLOCK]
Длина «Кузнецова» составила 306 метров при водоизмещении в 61 тыс. тонн, мощности в 50 тыс. л.с. Судно развивало скорость до 29 узлов. Экипаж гиганта насчитывал почти 2 тыс. человек, авиационная группа на корабле могла достигать 50 самолетов и вертолетов.
Размеры «Адмирала Кузнецова» поражали очевидцев. Он был высотой с 20-этажный дом, а его коридоры протянулись в общей сложности на 20 км. Внутренне пространство корабля было настолько большим, что некоторые из рядовых членов экипажа могли ни разу не встретиться друг с другом в течение своей срочной службы.
Интересно сравнить «Адмирала Кузнецова» с подобным ему по классу американским авианосцем типа «Нимиц» «Джордж Вашингтон», который был спущен на воду в 1990 году. Длина корабля составляет 332 метра, водоизмещение — 97 тыс. тонн, мощность — 260 тыс. л.с., скорость — 30 узлов. Технические возможности судна позволяют ему нести до 90 единиц авиатехники, экипаж корабля насчитывает около 3 200 человек. [С-BLOCK]
По всем параметрам американский корабль превосходит советский, кроме одной важнейшей детали, которая отличала советские авианосцы. Если на «Джордже Вашингтоне» было только 3 пусковые ракетные установки, то на «Адмирале Кузнецове» их число доходило до 44-х. По мнению специалистов, советские ракеты имели радиус действия до 500 км и могли нести ядерные заряды.
В другом важнейшем компоненте — возможности длительно находиться вдали от базы — советский авианосец уступал американскому, так как у последнего было большое количество ремонтных подразделений и мастерских, напоминавших небольшие ремонтные заводы. Но этот минус оборачивался плюсом, когда речь заходила о цене строительства, стоимость советского судна была заметно ниже.
Эффективность
Что же касается эффективности советских авианосцев, то в этом, как признавали отечественные эксперты, они уступали американским аналогам. Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков, сравнив «Адмирала Кузнецова» и авианосцы типа «Нимиц», установил, что применительно к локальным войнам коэффициент эффективности для американских судов составляет 0,35, а для российских — 0,3. При этом отставание советского корабля по части локальных конфликтов достигает 14%, глобальных — 10%.
«Нимиц» — более универсальный авианосец, полагает Сивков. Мощная катапульта позволяет взлетать более тяжелым самолетам, что расширяет возможности как ударного, так и вспомогательного парка. Такие самолеты могут взять на борт более существенную бомбовую нагрузку. [С-BLOCK]
Присутствие трамплина в конструкции советского судна не позволяет разместить на борту габаритные самолеты. Это заставляет обязанности дальнего радиолокационного обнаружения доверить вертолетам Ка-31, которые при всех своих достоинствах ограничены в радиусе перемещения. С другой стороны, отсутствие катапульты привело к снижению массы корабля, повышению внутреннего объема и, в конечном итоге, снижению энергетических затрат.
Российские специалисты спокойно относятся к тому, что сравнение авианосцев далеко не в нашу пользу. Авианосец — это любимая игрушка американских адмиралов, предназначенная для решения стратегических и боевых задач в духе военной доктрины США. Однако российские, как впрочем, и китайские военные постепенно обзаводятся системами вооружений, способных эффективно противостоять американским чудо-кораблям.
Русская семерка: последние новости
Иван Федоров: как советский летчик был награжден Гитлером и Сталиным одновременно Война в Южной Осетии в 2008 году: как Россия принуждала Грузию к миру Почему в 1987 году погиб советский военный корабль «Муссон»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России230
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова103
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии312
США выдвинули ультиматум Сирии793
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии582
Новости партнеров
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение