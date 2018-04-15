Советские и американские авианосцы: чем они отличались

Авианосцы — любимое детище Пентагона . Советские кораблестроители здесь всегда были на шаг позади. Однако СССР и не стремился превзойти Америку в этом вопросе. У советского флота были иные стратегические задачи.

Печальная судьба

На сегодняшний день только десять стран имеют авианосцы, среди них США с 11 плавучими авиабазами — неоспоримый лидер. В России есть только одно судно такого класса. А ведь в 1980-е годы СССР всего лишь двукратно уступал Соединенным Штатам по этим показателям — 7 против 14.

К сожалению, развал Советского Союза внес свои коррективы. К моменту образования на территории бывшего СССР независимых государств авианосцы оказались никому не нужны, в первую очередь из-за дороговизны обслуживания. Исключение составил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», перебазировавшийся из Севастополя Мурманск : тот единственный, который до сих пор находится в составе ВМФ России.

Остальные авианосцы, которые могли оставаться грозным оружием, постепенно превращались в груды металлолома. Впоследствии парк авианосцев, поделенный между Россией и Украиной , был распродан. Три корабля попали в Индию , по два — в Китай Южную Корею . Один их них — авианосец «Варяг», который так и не был введен в строй, сейчас эксплуатируется как учебно-экспериментальный корабль ВМС Китая, еще одно судно — «Адмирал Горшков» — является боевой единицей ВМС Индии.

Ответ Западу

Авианесущий крейсер «Варяг» возводился на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (ЧСЗ) — единственном предприятии Союза, которому было под силу осуществлять подобные проекты. На мировом рынке корабль такого класса мог оцениваться в 2-3 млрд долларов, но его продали Китаю за смехотворные 20 млн «Варяг» должен был стать достойным ответом американским авианосцам. Китайская делегация, которая в качестве потенциального покупателя посетила это судно, была впечатлена увиденным. Китайцы отметили, что это совершенно новый корабль от брони до начинки. «Варяг» — «это высокие технологии, относящиеся к разряду уникальных», — констатирует Валерий Бабич , который с 1979 по 1990 год был на ЧСЗ начальником конструкторского бюро по авианесущим кораблям.

В отличие от американских аналогов советские авианосцы кроме самолетов несли еще и мощное противокорабельное ракетное вооружение, что сближало их с крейсерами, название которых они и носили. Впрочем, это было связано и с другим фактором. Проливы Босфор и Дарданеллы по международной конвенции являлись закрытой зоной для авианосцев, зато на крейсеры запрет не распространялся.

Упущенный момент

Проекты строительства авианосцев в СССР возникли еще до Второй мировой войны, но с началом военных действий по понятным причинам их заморозили. После 1945 года советское командование решило, что гораздо важнее для флота строить линкоры и крейсеры.

В период холодной войны Кремль сделал ставку на баллистические ракеты и подводные лодки. В условиях усиления береговой и ракетоносной авиации значение авианосцев в нанесении стратегических ударов становилось второстепенным.

Пока в Москве высокомерно относились к американским авианосцам, рассматривая их как показушное средство агрессивной политики империалистов, которое из-за своей низкой маневренности будет уничтожено в первые часы глобального конфликта, в США шла постоянная работа по модернизации авианесущих кораблей. [С-BLOCK]

СССР исповедовал оборонительную доктрину, в то время как Пентагон готовился к локальным мини-войнам, где применение авианосцев давало неоспоримые преимущества. По словам американского историка авиации и флота Нормана Полмара, возможность ВМС США быстро доставлять в любую точку мира 60-70 самолетов, для которых не нужно было разрешение на пролет над территорией других стран и не требовались наземные аэродромы, делала из авианосцев идеальное оружие.

Очень скоро и в Советском Союзе убедились в том, что усиление роли надводного и подводного флотов, а также дальней авиации требовало использования авианосцев. Только с помощью этого плавсредства можно было удерживать господство в воздухе путем развертывания авиагрупп в любой точке Мирового океана.

В погоне за противником

Только в первой половине 1970-х СССР решился пойти по пути американцев, однако к тому времени он безнадежно отстал — авианосный парк США уже насчитывал 15 мощнейших ударных кораблей, три из которых были атомными. В общей сложности на них могли разместиться свыше тысячи самолетов.

На американских кораблях развертывались палубные истребители, разведывательные, противолодочные и прочие крылатые машины. Сократить разбег самолетам помогали специальные паровые катапульты, которые разгоняли 35-тонную машину до 250 км/ч за 2,5 секунды на участке в 100 метров. При посадке самолет тормозился специальными натянутыми поперек палубы фалами, за которые истребители цеплялись крюками-аэрофинишерами.

Советский флот на первом этапе отказался от американского варианта, отдав предпочтение самолетам вертикального взлета Як-38. Они не нуждались в длинной взлетно-посадочной полосе, а это в свою очередь позволяло сделать судно более компактным. Леонид Брежнев считал Як-38 гордостью советской авиации. [С-BLOCK]

С учетом особенностей Яков в 1970-1980-е годы были построены первые советские авианесущие крейсеры — «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Адмирал Горшков». Однако после спуска авианосцев на воду стало ясно, что Як-38 не может на равных конкурировать с американской палубной авиацией. Советская машина оказалась менее маневренной, на ее взлет и посадку расходовалось гораздо больше топлива, что ограничивало как радиус ее действия, так и боевую нагрузку.

На появление советских авианосцев американцы отреагировали заносчиво, считая, что это не корабль, а «неизвестно что», как отмечал Аркадий Морин, российский историк судостроения и флота. По его словам, в ходе тренировочных полетов американские палубные истребители McDonnell FH-1 Phantom, имитируя атаку на советские корабли, старались не летать вблизи от неповоротливых и сложных в управлении Яков, опасаясь случайных столкновений. И страхи эти были не напрасны. 15% всех построенных Як-38, говорит Морин, разбились за время несения службы.

Анализируя свои недоработки, в СССР решили остановиться на классическом авианосце, при этом не отказываясь от мощных противокорабельных ракетных комплексов. Первенцем среди нового поколения авианосцев стал «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду в 1987 году. Изначально корабль задумывался как аналог американского атомного авианосца Enterprise, однако вследствие урезанного финансирования на него установили не атомные, а обычные двигатели.

Вместо паровых катапульт на судне появился трамплин — приподнятая носовая часть палубы. Этого хватало для самостоятельных взлетов истребителей класса МиГ-29к и Су-33, которые по летным и боевым характеристикам превосходили американские аналоги. [С-BLOCK]

Длина «Кузнецова» составила 306 метров при водоизмещении в 61 тыс. тонн, мощности в 50 тыс. л.с. Судно развивало скорость до 29 узлов. Экипаж гиганта насчитывал почти 2 тыс. человек, авиационная группа на корабле могла достигать 50 самолетов и вертолетов.

Размеры «Адмирала Кузнецова» поражали очевидцев. Он был высотой с 20-этажный дом, а его коридоры протянулись в общей сложности на 20 км. Внутренне пространство корабля было настолько большим, что некоторые из рядовых членов экипажа могли ни разу не встретиться друг с другом в течение своей срочной службы.

Интересно сравнить «Адмирала Кузнецова» с подобным ему по классу американским авианосцем типа «Нимиц» «Джордж Вашингтон», который был спущен на воду в 1990 году. Длина корабля составляет 332 метра, водоизмещение — 97 тыс. тонн, мощность — 260 тыс. л.с., скорость — 30 узлов. Технические возможности судна позволяют ему нести до 90 единиц авиатехники, экипаж корабля насчитывает около 3 200 человек. [С-BLOCK]

По всем параметрам американский корабль превосходит советский, кроме одной важнейшей детали, которая отличала советские авианосцы. Если на «Джордже Вашингтоне» было только 3 пусковые ракетные установки, то на «Адмирале Кузнецове» их число доходило до 44-х. По мнению специалистов, советские ракеты имели радиус действия до 500 км и могли нести ядерные заряды.

В другом важнейшем компоненте — возможности длительно находиться вдали от базы — советский авианосец уступал американскому, так как у последнего было большое количество ремонтных подразделений и мастерских, напоминавших небольшие ремонтные заводы. Но этот минус оборачивался плюсом, когда речь заходила о цене строительства, стоимость советского судна была заметно ниже.

Эффективность

Что же касается эффективности советских авианосцев, то в этом, как признавали отечественные эксперты, они уступали американским аналогам. Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков , сравнив «Адмирала Кузнецова» и авианосцы типа «Нимиц», установил, что применительно к локальным войнам коэффициент эффективности для американских судов составляет 0,35, а для российских — 0,3. При этом отставание советского корабля по части локальных конфликтов достигает 14%, глобальных — 10%.

«Нимиц» — более универсальный авианосец, полагает Сивков. Мощная катапульта позволяет взлетать более тяжелым самолетам, что расширяет возможности как ударного, так и вспомогательного парка. Такие самолеты могут взять на борт более существенную бомбовую нагрузку. [С-BLOCK]

Присутствие трамплина в конструкции советского судна не позволяет разместить на борту габаритные самолеты. Это заставляет обязанности дальнего радиолокационного обнаружения доверить вертолетам Ка-31, которые при всех своих достоинствах ограничены в радиусе перемещения. С другой стороны, отсутствие катапульты привело к снижению массы корабля, повышению внутреннего объема и, в конечном итоге, снижению энергетических затрат.

Российские специалисты спокойно относятся к тому, что сравнение авианосцев далеко не в нашу пользу. Авианосец — это любимая игрушка американских адмиралов, предназначенная для решения стратегических и боевых задач в духе военной доктрины США. Однако российские, как впрочем, и китайские военные постепенно обзаводятся системами вооружений, способных эффективно противостоять американским чудо-кораблям.