В Приморье определены победители конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Участники заездов выполняли стрельбы с закрытых позиций, а наводка на цель осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Окружной этап двух престижных конкурсов в период с 8 по 14 апреля впервые проводился на полигоне Сергеевский под Уссурийском Приморский край ).

Специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне были подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции.

Участники заездов впервые соревновались в составе взводов. Также новшеством соревнований стала стрельба с закрытых позиций, когда огонь ведётся по ненаблюдаемым из танка мишеням, а наводка на цель осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого стрельба по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, велась ходу.

По итогам соревнований «Танковый биатлон» впервые лучшими стали военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в республике Бурятия . На втором месте танковый взвод мотострелкового соединения, дислоцированного на Сахалине, «бронза» у танкистов мотострелкового соединения общевойсковой армии из Забайкальского края

Мотострелки из Бурятии также заняли первое место в конкурсе «Суворовский натиск». Совсем немного им уступили экипажи боевых машин отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые ранее дважды были лучшими в этой дисциплине. Третье место, также, как и в прошлом году, у мотострелков из Забайкальского края.

Награды победителям вручил заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин . Выступая перед участниками церемонии он отметил, что такие конкурсы имеют очень большое значение, поскольку позволяют не просто совершенствовать практическую подготовку военнослужащих, но и перенимать передовой опыт, осваивать новые тактические приёмы.

По итогам окружного этапа конкурсов будут сформированы команды, которые представят Восточный военный округ на всеармейских соревнованиях.