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В Приморье определены победители конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
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В Приморье определены победители конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники заездов выполняли стрельбы с закрытых позиций, а наводка на цель осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Окружной этап двух престижных конкурсов в период с 8 по 14 апреля впервые проводился на полигоне Сергеевский под Уссурийском (Приморский край).
Специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне были подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции.
Участники заездов впервые соревновались в составе взводов. Также новшеством соревнований стала стрельба с закрытых позиций, когда огонь ведётся по ненаблюдаемым из танка мишеням, а наводка на цель осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого стрельба по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, велась ходу.
По итогам соревнований «Танковый биатлон» впервые лучшими стали военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в республике Бурятия. На втором месте танковый взвод мотострелкового соединения, дислоцированного на Сахалине, «бронза» у танкистов мотострелкового соединения общевойсковой армии из Забайкальского края.
Мотострелки из Бурятии также заняли первое место в конкурсе «Суворовский натиск». Совсем немного им уступили экипажи боевых машин отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые ранее дважды были лучшими в этой дисциплине. Третье место, также, как и в прошлом году, у мотострелков из Забайкальского края.
Награды победителям вручил заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Выступая перед участниками церемонии он отметил, что такие конкурсы имеют очень большое значение, поскольку позволяют не просто совершенствовать практическую подготовку военнослужащих, но и перенимать передовой опыт, осваивать новые тактические приёмы.
По итогам окружного этапа конкурсов будут сформированы команды, которые представят Восточный военный округ на всеармейских соревнованиях.
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