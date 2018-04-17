СМИ: подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии

Две российские дизельные подводные лодки в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Такие данные сообщило издание Times, ссылаясь на собственные источники.

Ситуация осложнилась тем, что два фрегата ВМС РФ присоединились к эскорту британской субмарины на поверхности.

Как отмечает The Times , на Западе подводные лодки ВМС России называют черными дырами в связи с тем, что они передвигаются очень быстро и их сложно обнаружить.