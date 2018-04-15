Новая инфографика демонстрирует все субмарины ВМС США

Занавес таинственности, окутывающий субмарины, привлекает к ним особое внимание публики. Особенно любопытно сравнить потенциал ведущих государств. Несомненно, самый мощный подводный флот — у США . Но как именно выглядят подводные силы самой могущественной в мире державы?

Во-первых, все подводные лодки американских ВМС являются атомными — от использования дизель-электрических субмарин Соединенные Штаты отказались. Во-вторых, атомные субмарины США четко разделяют по их предназначению — подобно тому, как лодки делят в российском ВМФ. В классификации НАТО обозначениям ПЛАТ и МПЛАТРК соответствует класс SSN. Говоря проще, это многоцелевые подводные лодки. Носителей крылатых ракеты (ПЛАРК) на Западе обозначают как SSGN. Наконец, лодки стратегического назначения обозначаются как SSBN.

Представленная инфографика демонстрирует все три типа субмарин. Наибольший интерес вызывает численный состав новейших многоцелевых субмарин четвертого поколения: лодок типов «Вирджиния» и «Сивульф». Примечательно, что на изображении фигурирует субмарина USS Indiana (SSN-789). Это шестнадцатая подводная лодка типа «Вирджиния». Ее уже построили, однако формально пока не ввели в состав флота: это произойдет уже в июне текущего года.

Субмарины ВМС США / ©popularmechanics

У читателей может возникнуть путаница с субмаринами типа «Огайо». Все потому, что, будучи первоначально носителями баллистических ракет, часть лодок впоследствии была переоборудована под применение ракеты крылатых. Таким образом, эти лодки перешли из разряда SSBN в категорию SSGN. Ну а самыми многочисленными являются многоцелевые субмарины типа «Лос-Анджелес». Это настоящая легенда холодной войны.

В будущем флот США пополнит новая подводная лодка стратегического назначения типа «Колумбия». Впрочем, сначала американским инженерам предстоит решить ряд проблем.