В Казани разыграли спецоперацию по задержанию диверсантов

В лесном массиве развернули пункт управления. Фото: rosgvard.ru В Казани прошли учения Росгвардии. По легенде на важный государственный объект проникли члены незаконных вооруженных формирований.

В лесном массиве развернули вспомогательный пункт управления. Отсюда координировали действия спецоперации. Вокруг района поиска диверсантов выставили оцепление.

Фото: rosgvard.ru Бандиты затаились в лесистой местности. Для того, чтобы их найти, была проведена воздушная разведка. Когда диверсантов обнаружили, бойцы ОМОН ликвидировали их.

Фото: rosgvard.ru В учениях участвовала не только Росгвардия. Сотрудники Минздрава РТ оказывали медпомощь раненым военнослужащим и обеспечивали их эвакуацию с места боестолкновения. Для транспортировки задержанных были привлечены сотрудники УФСИН . Специалисты МЧС были готовы потушить возможные пожары.

Фото: rosgvard.ru Учения прошли успешно, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Росгвардии.

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