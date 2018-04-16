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В Казани разыграли спецоперацию по задержанию диверсантов
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В Казани разыграли спецоперацию по задержанию диверсантов 

Казанский Портал 55 минут назад
В лесном массиве развернули пункт управления. Фото: rosgvard.ru  В Казани прошли учения Росгвардии. По легенде на важный государственный объект проникли члены незаконных вооруженных формирований.
В лесном массиве развернули вспомогательный пункт управления. Отсюда координировали действия спецоперации. Вокруг района поиска диверсантов выставили оцепление.
Фото: rosgvard.ru  Бандиты затаились в лесистой местности. Для того, чтобы их найти, была проведена воздушная разведка. Когда диверсантов обнаружили, бойцы ОМОН ликвидировали их.
Фото: rosgvard.ru  В учениях участвовала не только Росгвардия. Сотрудники Минздрава РТ оказывали медпомощь раненым военнослужащим и обеспечивали их эвакуацию с места боестолкновения. Для транспортировки задержанных были привлечены сотрудники УФСИН. Специалисты МЧС были готовы потушить возможные пожары.
Фото: rosgvard.ru  Учения прошли успешно, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Росгвардии.
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