Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолёта

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе РФ , концепции скоростного боевого вертолёта содержат разную конструктивно-аэродинамическую схему.

Собеседника агентства уточнил, что первый вариант — это классический вертолёт с одним несущим и одним рулевым винтом.

Второй — вертолёт с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие машину вперёд. Они же компенсируют вращательный момент от несущего винта.

Третья схема — двухвинтовая соосная с жёсткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, так называемым пропульсивным движителем.

Проект перспективного боевого вертолета предполагает, что машина будет вооружена всей номенклатурой средств поражения — это пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Минобороны РФ приняло на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

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