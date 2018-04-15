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Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолёта
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Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолёта 

Свободная пресса 1 час назад
Как передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, концепции скоростного боевого вертолёта содержат разную конструктивно-аэродинамическую схему.
Собеседника агентства уточнил, что первый вариант — это классический вертолёт с одним несущим и одним рулевым винтом.
Второй — вертолёт с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие машину вперёд. Они же компенсируют вращательный момент от несущего винта.
Третья схема — двухвинтовая соосная с жёсткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, так называемым пропульсивным движителем.
Проект перспективного боевого вертолета предполагает, что машина будет вооружена всей номенклатурой средств поражения — это пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Минобороны РФ приняло на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
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