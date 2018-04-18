WSJ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости. Израиль заранее согласовал с Вашингтоном удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс , и США одобрили этот шаг. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным собеседника газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «после переговоров с президентом Дональдом Трампом , приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов».

Отмечается, что оружейная система была уничтожена до того, как ее успели подготовить к применению. Кроме того, израильские силы разрушили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.