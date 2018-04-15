Источник: Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолета 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ получит на рассмотрение три проекта перспективного скоростного боевого вертолета. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее глава «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что концепция скоростного вертолета для Минобороны РФ будет представлена до ноября 2018 года.
"Ведомству представят три концепции скоростного боевого вертолета с разной конструктивно-аэродинамической схемой", — рассказал ТАСС источник.
По словам собеседника агентства, первый вариант — это классический вертолет с одним несущим и одним рулевым винтом. Второй — вертолет с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие вертолет вперед. Они же компенсируют вращательный момент от несущего винта. Третья схема — двухвинтовая соосная с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, так называемым пропульсивным движителем.
Источник уточнил, что по текущим требованиям военного ведомства максимальная скорость перспективного боевого вертолета должна составлять «400 и более км/ч, крейсерская — 360 и более км/ч». «Проект перспективного боевого вертолета предполагает, что машина будет вооружена всей номенклатурой средств поражения — это пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы», — добавил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Скоростные вертолеты
В настоящее время скорость основных боевых вертолетов не превышает 300-350 км/ч, что связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов. В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов (S-97 Raider в США, Eurocopter X3 — в Европе), которые смогут развивать скорость более 400 км/ч.