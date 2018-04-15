Источник: Минобороны получит на рассмотрение три проекта скоростного боевого вертолета

Ранее глава «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что концепция скоростного вертолета для Минобороны РФ будет представлена до ноября 2018 года.

"Ведомству представят три концепции скоростного боевого вертолета с разной конструктивно-аэродинамической схемой", — рассказал ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, первый вариант — это классический вертолет с одним несущим и одним рулевым винтом. Второй — вертолет с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие вертолет вперед. Они же компенсируют вращательный момент от несущего винта. Третья схема — двухвинтовая соосная с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, так называемым пропульсивным движителем.

Источник уточнил, что по текущим требованиям военного ведомства максимальная скорость перспективного боевого вертолета должна составлять «400 и более км/ч, крейсерская — 360 и более км/ч». «Проект перспективного боевого вертолета предполагает, что машина будет вооружена всей номенклатурой средств поражения — это пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы», — добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Скоростные вертолеты