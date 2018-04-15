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Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана
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Бермудский треугольник: тайна окончательно разгадана 

Don't Panic 33 минуты назад
Район Бермудского треугольника считается одним из самых неблагополучных во всем Атлантическом океане. Издавна здесь пропадали корабли, а затем и самолеты. Скептики вполне резонно заявляют, что Дьявольский треугольник опасен по вполне земным причинам: навигация в районе очень сложна, здесь много отмелей, а штормы и циклоны зарождаются моментально и губят летчиков и моряков. Однако, логика логикой, но как объяснить, что именно здесь пропадает больше кораблей и самолетов, чем в любой другой части Мирового океана? Группа американских метеорологов провела исследование, способное одним махом закрыть таинственную историю Бермудского треугольника. Ученые утверждают, будто проблема решена — давайте попробуем разобраться немного подробнее.
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