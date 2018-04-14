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Россия распространила проект резолюции СБ ООН с осуждением удара по Сирии
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Россия распространила проект резолюции СБ ООН с осуждением удара по Сирии 

РИА Новости 15 часов назад
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ РАСПРОСТРАНИЛА ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН, ОСУЖДАЮЩИЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО СИРИИ — ПОСТПРЕДСТВО
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