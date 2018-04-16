Минобороны рассказало, откуда США и коалиция наносили удары по Сирии 

В Министерстве обороны России рассказали, откуда США, Великобритания и Франция наносили удары по Сирии в рамках ответа на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. «Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов: Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф. Радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели», — рассказал официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что ни один аэродром не получил серьезных разрушений после нанесения ударов. По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО — СС-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Государственное сирийское агентство SANA заявило, что западные страны «преувеличивают масштаб» атаки, часть запущенных ракет была перехвачена. В ВС США ответили, что Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной ракеты или самолета США, Великобритании и Франции в ходе ракетного удара 14 апреля. При этом, по его словам, Сирия выпустила более 40 ракет класса «земля-воздух» в ответ на удары США. По сообщениям «Белых касок», 7 апреля в сирийской Думе правительственные войска использовали химическое оружие. В результате атаки погибли примерно 70 человек. Россия утверждает, что следов использования химвеществ в городе нет, однако США, Великобритания и Франция заявили, что располагают доказательствами применения войсками Башара Асада химического оружия, и в ответ нанесли удары по Сирии. По оценкам Генштаба РФ, всего коалиция выпустила 103 ракеты по объектам на сирийской территории.
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