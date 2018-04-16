Минобороны рассказало, откуда США и коалиция наносили удары по Сирии 

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Белый дом допустил ракетный удар по армии Асада за использование химоружия в сирийской Думе

Взрыв на заводе "Алмаз" в Петербурге обернулся уголовным делом

СМИ сообщили о намеченных США и коалицией целях для ударов по территории Сирии