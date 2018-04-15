Асад высоко оценил советское оружие и российские выборы

Великобритании и По словам Железняка, Асад считает агрессией ракетный удар США Франции по Сирии. Президент дал высокую оценку боевым качествам советской военной техники, с помощью которой сирийская ПВО отразила налет, пишет ТАСС

"В американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А сегодня мы видим, кто действительно отстает", — процитировал депутат Дмитрий Саблин слова Асада.

Асада заинтересовал российский опыт проведения многопартийных выборов, рассказал Сергей Железняк. Организация партийной и парламентской работы тем более важна для Сирии, что она, как и Россия , многоконфессиональное государство.

ПВО Сирии в субботу сбила 71 из 103, выпущенных самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Сирийские военные применили советские комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».