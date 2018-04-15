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Асад высоко оценил советское оружие и российские выборы
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Асад высоко оценил советское оружие и российские выборы 

Вести.Ru 9 минут назад
Фото: Вести.Ru
Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк в воскресенье рассказал об итогах встречи российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом.
По словам Железняка, Асад считает агрессией ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. Президент дал высокую оценку боевым качествам советской военной техники, с помощью которой сирийская ПВО отразила налет, пишет ТАСС.
"В американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А сегодня мы видим, кто действительно отстает", — процитировал депутат Дмитрий Саблин слова Асада.
Асада заинтересовал российский опыт проведения многопартийных выборов, рассказал Сергей Железняк. Организация партийной и парламентской работы тем более важна для Сирии, что она, как и Россия, многоконфессиональное государство.
ПВО Сирии в субботу сбила 71 из 103, выпущенных самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Сирийские военные применили советские комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».
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