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В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе
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В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К 114-летию радиоэлектронной борьбы личный состав войск РЭБ подходит со значительным боевым и служебным опытом, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи по предназначению.
15 апреля в России ежегодно отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооружённых Сил Российской Федерации.
В этот день 1904 года в ходе русско-японской войны были вскрыты и подавлены преднамеренными радиопомехами радиопередачи японских кораблей-корректировщиков огня. Этим историческим фактом положено начало становлению и развитию РЭБ в Вооруженных Силах России.
Стремительное увеличение возможностей ведущих зарубежных государств в области развития систем государственного и военного управления, создания вооружения и военной техники на основе новейших информационных и радиоэлектронных технологий определяет высокий потенциал РЭБ как одного из наиболее взвешенных, эффективных и экономически выгодных способов достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве.
В настоящее время продолжается переоснащение войск РЭБ современной и перспективной техникой, которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.
К 114-летию радиоэлектронной борьбы личный состав войск РЭБ подходит со значительным боевым и служебным опытом, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи по предназначению.
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