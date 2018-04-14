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Элементы станции «Мир» и образец нового космического корабля получит центр «Сириус» в Сочи
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Элементы станции «Мир» и образец нового космического корабля получит центр «Сириус» в Сочи 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 14 апреля. /ТАСС/. Образовательный центр «Сириус» в Сочи получит элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового пилотируемого корабля «Федерация». Об этом сообщил ТАСС в субботу гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев.
"Мы планируем передать в «Сириус» элементы станции «Мир».
Сейчас мы работаем над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Корабль будет проходить различные этапы испытаний, будут делаться стендовые образы. Я думаю, что один из таких образцов мы тоже передадим ребятам", — сказал Солнцев. По его словам для воспитанников образовательного центра очень важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения реализуются в ракетно-космической отрасли. «Дети должны быть вовлечены в эти процессы», — считает Солнцев.
Ранее в «Сириус» был доставлен макет космического корабля «Буран», Он стал частью выставки в Парке науки и искусства. Восстановление и передача корабля образовательному центру выполнялась в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое было заключено между корпорацией «Энергия» и образовательным фондом «Талант и успех» в марте 2017 года.
"Одновременно мы пытаемся осовременить «Буран». Сейчас вместе с «Сириусом» будем делать внутри этого корабля интерактивный класс, в котором дети уже смогут работать с цифрами, в таком виртуальном цифровом облаке.
Ребят уже можно и нужно приучать, в моем понимании, к таким технологиям и инструментам", — отметил гендиректор ПАО «РКК Энергия».
Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатное. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.
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