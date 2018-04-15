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Украинские пограничники начали использовать беспилотники на границе с Крымом
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Украинские пограничники начали использовать беспилотники на границе с Крымом 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Украинские пограничники начали использовать беспилотные авиационные комплексы на границе с Крымом, сообщила в субботу пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, ранее на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы «Spectator-M» украинского производства. Запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, которые прошли специальное обучение.
"Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров… Сейчас комплексы «Spectator-M» используются и на морском участке ответственности пограничного отряда, и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом", — говорится в сообщении управления в Facebook.
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