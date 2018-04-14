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Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко
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Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участникам соревнований предстоит соревноваться в скоростном выполнении нормативов по забивке свай, прокладке железнодорожных путей, подготовке понтонов, наведению наплавного железнодорожного моста и других состязаниях.
Три железнодорожных соединения Центрального военного округа (ЦВО) — Абаканское, Омское и Екатеринбургское — готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко.
В состязаниях принимают участие военнослужащие всех специальностей железнодорожных войск. Основные задачами конкурса являются повышение уровня профессиональной подготовки и слаженности подразделений железнодорожных войск, обобщение и внедрение передового опыта подготовки специалистов, проверка возможностей военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым.
Участникам соревнований предстоит состязаться в скоростном выполнении нормативов по забивке свай, прокладке железнодорожных путей, подготовке понтонов, наведению наплавного железнодорожного моста, развертыванию водолазных станций и проведению строительных работ на бульдозерах, экскаваторах и автокранах. Один из критериев победы — точная стрельба из стрелкового оружия.
Кроме того, в рамках конкурса пройдут состязания в составе подразделений по выполнению нормативов по радиационной, химической, биологической защите, будет проверена выучка по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической и специальной, вождению специальной техники.
Лучшие специалисты железнодорожники представят ЦВО во всеармейском конкурсе имени Героя Советского Союза сержанта Виктора Мирошниченко, который пройдет летом в Подмосковье и Ярославле.
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