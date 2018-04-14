Эксперты ОЗХО встретятся с властями Дамаска

Напомним, самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.

ПВО Сирии успешно перехватили 71 крылатую ракету из 103 выпущенных США и их союзниками. Сообщалось о трех пострадавших.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ