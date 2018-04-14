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«Мы протестуем!»: жители Дамаска о ракетном ударе по Сирии
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«Мы протестуем!»: жители Дамаска о ракетном ударе по Сирии 

Sputnik Грузия 32 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу
США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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