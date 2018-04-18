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МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины
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МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики смешанного авиаполка Северного флота отразили «вражеское» нападение в Арктической зоне.
Во время летно-тактических учений экипажи истребителей перехватчиков и бомбардировщиков отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали совместные действия по поражению воздушных целей условного противника в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ.
В воздух поднимались четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Более 20 летчиков-истребителей тренировались обнаруживать «противников», захватывать цели и поражать их как днем, так и ночью.
«Мы отрабатывали практические пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Метеорологические условия были жестковатые, но экипажи успешно справились с поставленными задачами», — рассказал командир авиационного отряда майор Дмитрий Королев.
В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.
Запуски мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России, что позволило отработать мероприятия по их защите над акваторией Баренцева моря с высоты более шести тысяч метров с самолетов Су-24, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения.
Кроме того, летчики выполнили взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и пуск ракет по целям.
При выполнении летно-тактических заданий экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.
По информации пресс-службы СФ, в учениях был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.
Выполнение подобных задач позволило экипажам МиГ-31 отработать слетанность летчиков, и повысить эффективность по перехвату и уничтожению воздушных целей условного противника.
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