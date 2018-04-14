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Лётчики смешанного авиаполка Северного флота отработали отражение нападения условного противника в Арктике
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Лётчики смешанного авиаполка Северного флота отработали отражение нападения условного противника в Арктике 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью.
В ходе летно-тактического учения экипажи истребителей-перехватчиков и бомбардировщиков отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали совместные действия по поражению воздушных целей условного противника в Арктике.
В воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами.
Летчики отработали взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и пуск ракет по целям.
При выполнении летно-тактических заданий экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.
В учении был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.
Выполнение подобных задач позволяет экипажам МиГ-31 отработать слаженность действий и повысить эффективность по перехвату и уничтожению воздушных целей противника.
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