Лётчики смешанного авиаполка Северного флота отработали отражение нападения условного противника в Арктике

Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью.

В ходе летно-тактического учения экипажи истребителей-перехватчиков и бомбардировщиков отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали совместные действия по поражению воздушных целей условного противника в Арктике.

В воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами.

Летчики отработали взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и пуск ракет по целям.

При выполнении летно-тактических заданий экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.

В учении был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Выполнение подобных задач позволяет экипажам МиГ-31 отработать слаженность действий и повысить эффективность по перехвату и уничтожению воздушных целей противника.