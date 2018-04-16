Ещё
Истребители-перехватчики МиГ-31 поразили условного противника в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребители-перехватчики МиГ-31 поразили условного противника в Арктике 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 16 апреля. Нападение условного противника в Арктике отразили перехватчики МиГ-31. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга, летчики смешанного авиаполка флота приняли участие в учениях недалеко от воздушных границ России.
"В воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31. Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. Запуски воздушных мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России", — сообщил Серга.
В ходе маневров летчики потренировались защищать границы страны над Баренцевом морем с высоты более 6 тыс. метров. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами. Их сбрасывали Су-24. После обнаружения условных нарушителей воздушной границы летчики МиГ-31 пустили ракеты по целям.
ТАСС: последние новости
Eurocontrol подтвердил уведомление о возможности "военной акции" в Средиземном море Депутат Госдумы заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии Премьеры Италии и Великобритании высказались за недопущение эскалации в Сирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии238
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Ответ США признали губительным для россиян102
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение