Китайский постпред в ООН призвал стороны сирийского конфликта к диалогу 

Участники конфликта в Сирии должны вернуться к консультациям и стремиться к диалогу, заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в субботу на экстренном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Он также выступил против односторонние военные действия, ко-торые противоречат целям и принципам Устава ООН.
"Китай неоднократно призывал мирно урегулировать споры, а также выступал против применения силы в международных отношениях, — передает ТАСС заявление Чжаосюя на экстренном заседании СБ ООН, созванном по требованию России. — Любые односторонние военные действия, которые противоречат целям и принципам Устава ООН, нарушают международное право и при-носят еще большие осложнения".
Напомним, что в ночь на субботу самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.