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В Новосибирске для подготовки техники к военному параду 9 мая будет израсходовано около 1 тонны краски
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В Новосибирске для подготовки техники к военному параду 9 мая будет израсходовано около 1 тонны краски 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для подготовки техники к праздничным мероприятиям привлечено 36 военнослужащих ремонтного подразделения бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
В Новосибирске на покраску техники, задействованной в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уйдет более 1 тонны краски.
В настоящее время для подготовки техники к праздничным мероприятиям привлечено 36 военнослужащих ремонтного подразделения бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. На развернутых пунктах проходит обслуживания техники — чистка, покраска, замена жидкостей.
В этом году военная техника на параде будет представлена бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, 152-мм самоходными гаубицами «Мста-Б», реактивными системами залпового огня «Ураган», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Кроме того, впервые по центральной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».
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