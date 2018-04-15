Первая тренировка механизированной колонны военной техники к параду 9 мая прошла в Новосибирске

В этом году механизированная колонна военной техники на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом «Ярс» и другими.

Новосибирске на военном аэродроме «Толмачево» прошла первая тренировка механизированной колонны, в которой приняли участие военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Тренировка проводилась для отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю. Для синхронных действий от военнослужащих требуются определенные навыки — умение поддерживать определенную скорость движения, выполнять различные маневры и при этом не нарушать единый строй.

В этом году механизированная колонна военной техники на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другой техникой. В первые в параде победы примут участие самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК».

Вся военная техника, принимающая участие в параде является колесной, поэтому асфальтовому покрытию города не будет нанесено никакого вреда.