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Первая тренировка механизированной колонны военной техники к параду 9 мая прошла в Новосибирске
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Первая тренировка механизированной колонны военной техники к параду 9 мая прошла в Новосибирске 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году механизированная колонна военной техники на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом «Ярс» и другими.
В Новосибирске на военном аэродроме «Толмачево» прошла первая тренировка механизированной колонны, в которой приняли участие военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.
Тренировка проводилась для отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю. Для синхронных действий от военнослужащих требуются определенные навыки — умение поддерживать определенную скорость движения, выполнять различные маневры и при этом не нарушать единый строй.
В этом году механизированная колонна военной техники на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другой техникой. В первые в параде победы примут участие самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК».
Вся военная техника, принимающая участие в параде является колесной, поэтому асфальтовому покрытию города не будет нанесено никакого вреда.
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