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В Приамурском объединении Восточного военного округа стартовала акция «День призывника»
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В Приамурском объединении Восточного военного округа стартовала акция «День призывника» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое подобное мероприятие военно-патриотической направленности состоялась в Амурской области на базе артиллерийского соединения ВВО.
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, стартовала акция «День призывника». Мероприятия организованы представителями военных комиссариатов регионов.
Первое подобное мероприятие военно-патриотической направленности состоялась в Амурской области на базе артиллерийского соединения ВВО.
В акции приняли участие около 250 школьников и студентов г. Белогорска и районов области. Ребятам были представлены современные образцы стрелкового оружия и экипировка «Ратник». В парке боевых машин никого не оставила равнодушным крупнокалиберное вооружение артиллерийских установок «Малка» и «Гиацинт».
Кроме того, молодые люди ознакомились с условиями армейского быта, посетив одну из казарм и столовую соединения.
Многих приятно удивила система организации питания с использованием биометрического контроля по отпечатку пальца и большой выбор салатов и холодных закусок.
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