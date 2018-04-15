В Приамурском объединении Восточного военного округа стартовала акция «День призывника»

Первое подобное мероприятие военно-патриотической направленности состоялась в Амурской области на базе артиллерийского соединения ВВО.

Первое подобное мероприятие военно-патриотической направленности состоялась в Амурской области на базе артиллерийского соединения ВВО.

В акции приняли участие около 250 школьников и студентов г. Белогорска и районов области. Ребятам были представлены современные образцы стрелкового оружия и экипировка «Ратник». В парке боевых машин никого не оставила равнодушным крупнокалиберное вооружение артиллерийских установок «Малка» и «Гиацинт».

Кроме того, молодые люди ознакомились с условиями армейского быта, посетив одну из казарм и столовую соединения.

Многих приятно удивила система организации питания с использованием биометрического контроля по отпечатку пальца и большой выбор салатов и холодных закусок.